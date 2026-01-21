El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 93% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 68 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 85% en los periodos de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, aunque se espera que la lluvia sea escasa. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad atmosférica podría provocar variaciones en la intensidad de las precipitaciones.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas mínimas se registrarán en la noche, descendiendo a 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que esté preparada para condiciones adversas, especialmente en las horas de mayor actividad de tormentas. Mantenerse informado a través de los canales meteorológicos será clave para adaptarse a los cambios que puedan surgir a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.