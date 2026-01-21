El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, aunque se espera un ligero descenso hacia la noche, alcanzando los 9 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, oscilando entre el 81% y el 99%, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 30 y 66 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta racha de viento puede generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas más intensas se registrarán en los periodos de mayor actividad tormentosa, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en las horas de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Meis deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las tormentas pueden venir acompañadas de lluvias intensas, aunque se espera que la cantidad total de precipitación no sea excesiva, con acumulados que podrían llegar a 6 mm en el periodo más crítico.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a 9 grados, y la sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad y el viento. Se recomienda a los residentes que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvia escasa, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes planeen salir. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias a lo largo del día.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente, aunque la cantidad de precipitación esperada no será excesiva, con valores que oscilan entre 0.1 y 3 mm en las diferentes franjas horarias.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.