El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de lluvia escasa que se intensificarán conforme avance el día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 10 grados hacia la tarde. Esta temperatura, combinada con una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío y un ambiente húmedo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 66 km/h, lo que podría provocar un aumento en la sensación térmica de frío. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen en vehículos o realicen actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y potencialmente peligrosas.

A lo largo del día, se espera que las tormentas sean más frecuentes, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de tormenta que oscila entre el 75% y el 95%. Esto sugiere que las condiciones climáticas serán propensas a la formación de tormentas eléctricas, lo que podría generar descargas eléctricas y vientos aún más intensos.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad en las carreteras.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo muy nuboso, con tormentas y lluvias que dominarán el panorama. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas y mantenerse informados sobre cualquier cambio en la situación meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.