El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias intermitentes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con mínimas que podrían descender a 9 grados en las horas más frías de la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con rachas que podrían superar los 60 km/h, especialmente durante las primeras horas del día. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total, pero no se descartan episodios de tormenta que podrían intensificar temporalmente la precipitación.

La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución a quienes deban desplazarse. Las condiciones de tormenta también presentan un riesgo, con una probabilidad de tormenta del 80% en las horas críticas del día. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Marín experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente al conducir o realizar actividades al aire libre. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para afrontar este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.