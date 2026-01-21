Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET

El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 9 grados . La sensación térmica será ligeramente más baja, alcanzando valores de hasta 3 grados en las horas más frías.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Lalín deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas, especialmente si planean actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 82 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale a la calle. Las velocidades del viento oscilarán entre 24 y 58 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras y la movilidad en áreas expuestas.

En cuanto a la tormenta, la probabilidad de que se produzcan tormentas es considerable, alcanzando hasta un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto implica que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas.

La salida del sol está programada para las 08:56, mientras que el ocaso será a las 18:31, lo que significa que la mayor parte del día estará marcada por la nubosidad y la lluvia. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, y la sensación térmica podría llegar a ser de 0 grados en las horas más frías.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.

