El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 9 grados . La sensación térmica será ligeramente más baja, alcanzando valores de hasta 3 grados en las horas más frías.
A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Lalín deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas, especialmente si planean actividades al aire libre.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 82 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale a la calle. Las velocidades del viento oscilarán entre 24 y 58 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras y la movilidad en áreas expuestas.
En cuanto a la tormenta, la probabilidad de que se produzcan tormentas es considerable, alcanzando hasta un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto implica que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas.
La salida del sol está programada para las 08:56, mientras que el ocaso será a las 18:31, lo que significa que la mayor parte del día estará marcada por la nubosidad y la lluvia. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, y la sensación térmica podría llegar a ser de 0 grados en las horas más frías.
En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
