El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la probabilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado con lluvias escasas, que irán aumentando en intensidad conforme avance el día. La situación meteorológica indica que la probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia persistente.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a medida que se acerque la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en la mayoría de los periodos. Esto generará un ambiente húmedo y frío, que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 71 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones adversas, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución al desplazarse, sobre todo en zonas costeras donde el oleaje podría verse incrementado.

A lo largo del día, las tormentas serán una constante, con una probabilidad de tormenta que se sitúa entre el 75% y el 95% en diferentes intervalos. Esto implica que, además de la lluvia, se podrían experimentar descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de mayor nubosidad, lo que dificultará la visibilidad en algunos momentos.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable reconsiderar los planes o, al menos, estar preparados con ropa adecuada y equipo impermeable. La tarde se presentará como el periodo más crítico, con la mayor acumulación de precipitación y la posibilidad de tormentas eléctricas. A medida que se acerque el ocaso, se espera que la intensidad de la lluvia disminuya, aunque las condiciones seguirán siendo inestables.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo adverso, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, lo que obligará a los residentes a tomar precauciones y adaptarse a las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.