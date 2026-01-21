El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

Hoy, 21 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con lluvias escasas que podrían intensificarse a lo largo del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación será un factor destacado, con valores que oscilarán entre 0.1 y 4 milímetros a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes de A Guarda se enfrenten a chubascos intermitentes. En particular, se prevé que las tormentas sean más intensas entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de tormenta que alcanza hasta el 95%. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero aún manteniéndose por encima del 80%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento del sur que alcanzarán hasta 29 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de frío. A medida que el día avanza, el viento podría cambiar a direcciones del suroeste y oeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 27 km/h. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría volverse más intensa, con la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias más fuertes. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de retrasar actividades al aire libre, especialmente durante los periodos de mayor inestabilidad.

En resumen, A Guarda experimentará un día marcado por cielos cubiertos, lluvias intermitentes y tormentas, con temperaturas frescas y alta humedad. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté preparada para condiciones climáticas cambiantes a lo largo del día.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% en los periodos de la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas sugieren que la lluvia será una constante, con precipitaciones que podrían acumular hasta 4 mm en total a lo largo del día.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes. Las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con tormentas que podrían intensificarse en ciertos momentos del día.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.