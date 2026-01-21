El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Gondomar se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más activas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 13 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniéndose por encima del 80% en la mayoría de los periodos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 65 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormenta es alta, con un 90% en las horas de la tarde, lo que sugiere que se podrían experimentar tormentas eléctricas. Es importante estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más tardías.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se aconseja a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.