El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos del día. Las lluvias serán constantes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en total, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la intensidad de la lluvia será mayor.
Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 5 y 9 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 8 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados por la tarde. La sensación térmica será un poco más baja, rondando entre 1 y 5 grados, lo que podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para evitar el frío y la humedad.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 77 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se aconseja precaución al conducir y evitar actividades al aire libre innecesarias.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional a las condiciones meteorológicas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar las precauciones necesarias, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.
En resumen, Forcarei experimentará un día muy húmedo y ventoso, con lluvias persistentes y temperaturas frescas. La combinación de estos factores puede hacer que el día sea incómodo, por lo que se recomienda planificar actividades en interiores y estar preparados para las inclemencias del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
