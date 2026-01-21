El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos del día. Las lluvias serán constantes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en total, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la intensidad de la lluvia será mayor.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 5 y 9 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 8 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados por la tarde. La sensación térmica será un poco más baja, rondando entre 1 y 5 grados, lo que podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para evitar el frío y la humedad.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 77 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se aconseja precaución al conducir y evitar actividades al aire libre innecesarias.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional a las condiciones meteorológicas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar las precauciones necesarias, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

En resumen, Forcarei experimentará un día muy húmedo y ventoso, con lluvias persistentes y temperaturas frescas. La combinación de estos factores puede hacer que el día sea incómodo, por lo que se recomienda planificar actividades en interiores y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.