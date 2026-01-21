El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente, que podrían ser más intensas en ciertos momentos.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 7 y 11 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando un mínimo de 7 grados hacia las 20:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero permaneciendo por encima del 90% en la mayoría de los periodos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 67 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Esto podría generar rachas fuertes, especialmente entre las 11:00 y las 12:00, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Los ciudadanos deben tener precaución, ya que el viento puede contribuir a la sensación de frío y a la inestabilidad de los objetos en el exterior.

La probabilidad de tormentas es alta, alcanzando hasta el 95% en los periodos críticos, lo que indica que es muy probable que se produzcan tormentas eléctricas en la región. Esto, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de visibilidad reducida y posibles inundaciones en áreas propensas. Se recomienda a los residentes que eviten actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

A medida que avance el día, se espera que la situación climática continúe siendo inestable, con intervalos de nubosidad y posibles lluvias. La tarde podría traer un ligero alivio en la intensidad de las precipitaciones, pero la posibilidad de tormentas seguirá presente. Por lo tanto, es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia, aunque la cantidad de agua que se prevé no será excesiva, con acumulaciones que rondan entre 0.4 y 3 mm en las primeras horas del día.

Hoy, 21 de enero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 85% en los periodos de la tarde y la noche. La atmósfera se presenta inestable, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias y tormentas.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La sensación térmica será ligeramente más baja, alcanzando los 6 grados, lo que podría hacer que los habitantes sientan un poco más de frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.