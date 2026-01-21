El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia, aunque la cantidad de agua que se prevé no será excesiva, con acumulaciones que rondan entre 0.4 y 3 mm en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 8 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán hacia el final de la tarde, cuando se espera que el termómetro baje a 8 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y puede hacer que la lluvia se sienta más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 64 km/h, con dirección predominante del sur y suroeste. Esto puede generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las tormentas, y se recomienda precaución al desplazarse al aire libre.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá elevada, con un 75% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que las tormentas podrían ser intensas en ciertos momentos, por lo que es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los periodos de mayor inestabilidad.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se caracteriza por un ambiente húmedo y tormentoso, con temperaturas frescas y vientos fuertes. Los residentes deben estar preparados para la lluvia y las tormentas, asegurándose de tomar las precauciones necesarias para mantenerse seguros y cómodos durante este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.