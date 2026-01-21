El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos del día. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, con mínimas que podrían descender a 9 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 86% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. Se recomienda precaución al conducir, ya que las condiciones de la carretera podrían verse afectadas por la lluvia.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 90% de posibilidad de tormenta en las horas de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de ráfagas de viento más intensas y lluvia intensa en cortos periodos de tiempo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea reducida en momentos de lluvia intensa, por lo que es aconsejable evitar actividades al aire libre innecesarias. Para aquellos que deben salir, es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas y la posibilidad de tormentas. La población debe estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Hoy, 21 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que se mantendrá a lo largo del día. La situación meteorológica indica que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero se intensificará conforme avance la jornada, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

Hoy, 21 de enero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 85% en los periodos de la tarde y la noche. La atmósfera se presenta inestable, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias y tormentas.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 11 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.