El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, que irá intensificándose a medida que avance el día. Las precipitaciones comenzarán a aumentar, alcanzando un total de 2 mm en las primeras horas y llegando hasta 8 mm en las horas de la tarde, lo que indica un día húmedo y potencialmente complicado para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos críticos, lo que significa que es muy probable que los habitantes de A Cañiza se enfrenten a lluvias continuas. Además, la probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en las horas centrales del día. Esto sugiere que se podrían producir tormentas eléctricas, por lo que se recomienda a la población estar alerta y tomar precauciones, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 9 grados a lo largo del día. La sensación térmica será un poco más baja, rondando entre los 2 y 6 grados, lo que puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es. Es aconsejable vestirse en capas y utilizar ropa adecuada para el tiempo húmedo y fresco.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta los 82 km/h, especialmente en las horas de la tarde. El viento soplará mayormente del sur y suroeste, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que las lluvias sean más intensas. Se recomienda tener precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden afectar la visibilidad y la estabilidad, especialmente en vehículos ligeros.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con un cielo muy nuboso y la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa. La visibilidad podría verse reducida, por lo que es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre innecesarias. En resumen, se prevé un día de clima adverso en A Cañiza, con lluvias, tormentas y vientos fuertes, lo que requiere precaución y preparación por parte de los ciudadanos.

