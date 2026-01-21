El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia escasa que se intensificarán a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 13 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, pero a medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 10 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 74 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur y del oeste, lo que podría contribuir a la sensación de frío. Los vientos fuertes, combinados con la lluvia, podrían generar condiciones adversas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una alta probabilidad de tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 95% de probabilidad de que se produzcan. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento aún más intensas y descargas eléctricas, lo que podría afectar la seguridad en exteriores.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La lluvia persistirá, aunque la intensidad podría disminuir ligeramente. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 10 a 11 grados, con una sensación de frío acentuada por la humedad y el viento.

En resumen, el día de hoy en Cangas se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que tome precauciones y evite actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.

Hoy, 21 de enero de 2026, Vigo se prepara para un día marcado por un tiempo inestable y húmedo. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanza el 100% en varios periodos del día. Las condiciones meteorológicas indican que se presentarán tormentas y lluvias escasas, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.