El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente, aunque la cantidad de precipitación esperada no será excesiva, con valores que oscilan entre 0.1 y 3 mm en las diferentes franjas horarias.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, con mínimas que rondarán los 10-12 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 36 y 68 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 79 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Los vientos del sur también contribuirán a mantener la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 80% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la tarde. Sin embargo, la presencia de tormentas puede ser más intensa en los periodos de mayor actividad, por lo que es aconsejable estar alerta a posibles avisos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera una ligera mejora en las condiciones, con una disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente, alcanzando mínimas de alrededor de 10 grados. En resumen, el día de hoy en Cambados se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas, lo que requerirá precaución y preparación por parte de los residentes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes y visitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Hoy, 21 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que se mantendrá a lo largo del día. La previsión indica que la precipitación será constante, con un total estimado de 1.5 mm, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia escasa, especialmente en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.