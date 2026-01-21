El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

Hoy, 21 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que se mantendrá a lo largo del día. La situación meteorológica indica que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero se intensificará conforme avance la jornada, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

La precipitación acumulada se estima en alrededor de 1 a 3 mm, con picos que podrían alcanzar hasta 7 mm en las horas más críticas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Caldas de Reis necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Además, la probabilidad de tormenta es notablemente alta, alcanzando hasta el 95% en algunos momentos del día, lo que podría generar condiciones de tiempo severo.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 99% en las primeras horas, creará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes estén al aire libre. La humedad se mantendrá elevada durante todo el día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno, especialmente en momentos de lluvia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se esperan rachas de viento que podrían alcanzar hasta 64 km/h, principalmente del sur y suroeste. Estas ráfagas podrían generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Los vientos más fuertes se sentirán durante la tarde, lo que podría complicar aún más la situación para quienes se encuentren en la calle.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de tormenta y lluvia escasa continuarán. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en momentos de lluvia intensa. Por lo tanto, se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, el día en Caldas de Reis se presenta como uno de alta inestabilidad meteorológica, con lluvias, tormentas y vientos fuertes. Es fundamental estar preparado y mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos del día. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo de la jornada.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia, aunque la cantidad de agua que se prevé no será excesiva, con acumulaciones que rondan entre 0.4 y 3 mm en las primeras horas del día.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 a 11 grados durante la mayor parte del día, proporcionando un tiempo frío que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.