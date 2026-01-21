El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados por la tarde y llegando a los 10 grados durante la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y bajando a un 75% hacia el final de la jornada.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 79 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en zonas costeras, donde se recomienda precaución a los navegantes y a quienes realicen actividades al aire libre. La velocidad del viento se mantendrá entre 27 y 43 km/h a lo largo del día, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 80% de posibilidad durante la mañana y la tarde, lo que sugiere que se podrían experimentar tormentas eléctricas en algunos momentos. Los intervalos nubosos serán frecuentes, y aunque las lluvias no serán intensas, la combinación de viento y humedad podría generar un ambiente incómodo.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y tormentas, acompañado de un viento fuerte que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable estar preparado para cambios bruscos en el tiempo y mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia escasa que se intensificarán a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas y que se mantendrán en torno a 0.3 mm en las horas posteriores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.