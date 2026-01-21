El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvia escasa, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes planeen salir. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante la mayor parte de la jornada, con un ligero descenso a 9 grados hacia la tarde y la noche. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, creará una sensación de frío y humedad que podría resultar incómoda para los habitantes de la zona.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas de la tarde. Esta velocidad del viento, junto con la lluvia, podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para quienes se desplacen en vehículos o realicen actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y evitar actividades que requieran estar expuesto a la intemperie.

A medida que avance el día, las tormentas continuarán siendo una constante, con una probabilidad de tormenta del 95% en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que es posible que se produzcan tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Las lluvias, aunque escasas en algunos momentos, sumarán un total de aproximadamente 2 mm a lo largo del día, lo que podría ser suficiente para generar charcos y acumulaciones en las calles.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será predominantemente nublado, con lluvias intermitentes y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y que tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para adaptarse a las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.