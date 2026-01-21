El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más activas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur y suroeste, alcanzando rachas de hasta 64 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá por encima del 80%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 90% de posibilidad de que se produzcan en la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante los periodos de mayor actividad eléctrica. Las tormentas podrían ir acompañadas de ráfagas de viento intensas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. Es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Baiona experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias ligeras y tormentas posibles. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del sur y suroeste aportará un factor adicional de frescura. La comunidad debe estar alerta y preparada para las inclemencias del tiempo, priorizando la seguridad ante cualquier eventualidad climática.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Gondomar se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más activas.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso, con una alta probabilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia sea escasa pero constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1.0 mm en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% en los periodos de la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas sugieren que la lluvia será una constante, con precipitaciones que podrían acumular hasta 4 mm en total a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.