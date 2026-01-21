El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan precipitaciones.

A medida que avance la jornada, se espera que las lluvias se intensifiquen ligeramente, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes de As Neves se enfrenten a condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Las tormentas también son una preocupación significativa, con una probabilidad de hasta el 95% en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Las ráfagas de viento serán notables, con velocidades que oscilarán entre 22 y 35 km/h, predominando del sur y suroeste. Estas condiciones pueden hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, la temperatura podría experimentar un ligero descenso, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente poco agradable, por lo que se aconseja a los residentes que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas donde el agua pueda acumularse.

El ocaso se producirá a las 18:34, momento en el que las condiciones meteorológicas podrían seguir siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La noche se presentará con temperaturas que rondarán los 8 grados, manteniendo la alta humedad y la probabilidad de lluvias.

En resumen, el día de hoy en As Neves estará marcado por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, lo que requerirá que los residentes se mantengan informados y preparados para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.