El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El 20 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La precipitación será un factor constante, con valores que comenzarán en 0 mm y alcanzarán hasta 1 mm en las horas de la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con un total acumulado que no debería causar inconvenientes significativos. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilanova de Arousa necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

La humedad relativa será notablemente alta, superando el 80% en la mayoría de los periodos, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, en ocasiones, incomodidad. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 33 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 56 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los residentes tomen precauciones ante el viento fuerte, especialmente si planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 65% en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo significativo de que se produzcan, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y vientos racheados.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales, con un enfoque en la vestimenta adecuada y precauciones ante el viento y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.