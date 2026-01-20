El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

Hoy, 20 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , comenzando con un fresco 8 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y puede hacer que las lluvias se sientan más intensas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta 44 km/h en las horas más activas del día. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las rachas de viento pueden ser fuertes y repentinas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se desarrollen es significativa, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan inestables, con lluvias intermitentes y un cielo mayormente cubierto. Los ciudadanos de Vilagarcía de Arousa deben estar preparados para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones húmedas y frescas. La puesta de sol está programada para las 18:33, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, acentuando la sensación de frío en la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.