El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 6 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 10 grados por la tarde.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que Vilaboa reciba lluvias a lo largo del día. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche. Se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la intensidad de las precipitaciones aumentará, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se prevé que la lluvia más intensa se produzca entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un total estimado de hasta 3 mm de lluvia en ese periodo.
Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, especialmente en la tarde, con un 60% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más fuertes, que se espera que alcancen hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Los vientos soplarán principalmente del sur, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.
Es importante estar atento a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Si bien la lluvia puede ser un inconveniente, también es un recordatorio de la vitalidad del ecosistema local. Se aconseja a los residentes de Vilaboa que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.
