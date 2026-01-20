El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 6 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 10 grados por la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que Vilaboa reciba lluvias a lo largo del día. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche. Se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la intensidad de las precipitaciones aumentará, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se prevé que la lluvia más intensa se produzca entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un total estimado de hasta 3 mm de lluvia en ese periodo.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, especialmente en la tarde, con un 60% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más fuertes, que se espera que alcancen hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Los vientos soplarán principalmente del sur, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.

Es importante estar atento a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Si bien la lluvia puede ser un inconveniente, también es un recordatorio de la vitalidad del ecosistema local. Se aconseja a los residentes de Vilaboa que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.