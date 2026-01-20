El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

Hoy, 20 de enero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y condiciones de lluvia intermitente. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un panorama gris durante la mayor parte del día. La temperatura oscilará entre los 2 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

A lo largo de la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, con un 100% de posibilidades en los periodos de la tarde y la noche. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, acumulando hasta 2 mm de agua en total. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 6 de la mañana, con un leve aumento en la intensidad hacia el mediodía. La lluvia se mantendrá intermitente, con momentos de mayor intensidad en la tarde, especialmente entre las 22:00 y 23:00 horas.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, haciendo que la temperatura se sienta aún más fría. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría afectar la sensación de confort al aire libre.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 60% de posibilidades en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas.

A medida que el día avance, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, especialmente en áreas más expuestas. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día de cielos cubiertos, con temperaturas frescas y lluvias intermitentes. La combinación de viento fuerte y la posibilidad de tormentas sugiere que es un buen día para quedarse en casa o, si es necesario salir, hacerlo con precaución y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.