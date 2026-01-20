El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a medida que avanza el día. Las condiciones atmosféricas indican una alta probabilidad de precipitaciones, alcanzando hasta un 100% en ciertos periodos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde.

Las lluvias serán escasas en la mayoría de los casos, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 2 mm a lo largo del día. Sin embargo, se prevé que en algunos momentos, especialmente durante la tarde, se registren lluvias más intensas, con un total de hasta 2 mm en el periodo de 14:00 a 15:00. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 7 y 11 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas del día, mientras que las máximas se alcanzarán hacia el final de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 41 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 14:00 y las 15:00. Esto podría generar una sensación térmica aún más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 60% durante las primeras horas y disminuirá a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se produzcan en combinación con las lluvias es significativa.

En resumen, los vigueses deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y vientos moderados. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden ser incómodas. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y vientos puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.