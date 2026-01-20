El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 11 grados, lo que podría proporcionar un leve respiro del frío invernal.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Las cantidades de precipitación esperadas varían, con registros que podrían llegar hasta 0.8 mm en las horas más activas de la tarde. La lluvia comenzará a ser más notable a partir de la tarde, con un incremento en la intensidad hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% en la mayoría de los periodos. Esto contribuirá a una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Valga que se vistan adecuadamente para evitar el malestar por las bajas temperaturas y la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 24 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 55 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Es importante tener precaución, ya que el viento puede intensificar la sensación de inclemencia del tiempo.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 45% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de actividad eléctrica en la atmósfera no debe ser descartada.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones invernales y tomar precauciones ante el viento y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.