El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente. Las primeras lluvias ligeras podrían comenzar a caer en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en las horas posteriores. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 19:00 y las 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas de la tarde y la noche. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es moderada, con un 40% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto podría generar momentos de inestabilidad, especialmente si se desarrollan sistemas de tormenta en la región. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, aunque es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 6 grados, mientras que en la tarde podrían alcanzar los 9 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias ligeras y un viento fuerte del suroeste. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución si se planea salir, especialmente en horas de lluvia. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para disfrutar de la jornada de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.