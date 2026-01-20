El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será notable, con un cielo que se mantendrá cubierto a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esta alta humedad también incrementa la probabilidad de precipitaciones, que se prevén a lo largo de la jornada. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que avance el día, especialmente entre las 14:00 y las 19:00 horas, cuando se espera que la probabilidad de lluvia alcance el 100%. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 3 mm, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias torrenciales, sí habrá un goteo constante que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, podría proporcionar algo de alivio ante la sensación de humedad. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 21:00 y las 23:00 horas, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre o se desplacen en vehículos.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 35% de posibilidad de que se produzcan durante la tarde. Esto podría generar un ambiente inestable, por lo que es aconsejable estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo nublado y fresco, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.