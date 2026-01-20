El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, lo que podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frías.
La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las precipitaciones comiencen a ser más intensas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 milímetros. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán hacia la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco en la localidad.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Soutomaior que se vistan adecuadamente para enfrentar el tiempo.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad en las primeras horas y un 50% en la tarde. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.
En resumen, el día de hoy en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a medida que avance la jornada. Las temperaturas se mantendrán frescas y el viento aportará una sensación térmica más baja. Es recomendable que los residentes tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y se preparen para un día húmedo y fresco.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales