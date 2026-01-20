El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, lo que podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frías.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las precipitaciones comiencen a ser más intensas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 milímetros. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán hacia la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco en la localidad.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Soutomaior que se vistan adecuadamente para enfrentar el tiempo.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad en las primeras horas y un 50% en la tarde. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

En resumen, el día de hoy en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a medida que avance la jornada. Las temperaturas se mantendrán frescas y el viento aportará una sensación térmica más baja. Es recomendable que los residentes tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y se preparen para un día húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.