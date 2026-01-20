El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 9 grados, pero la sensación térmica será más baja, rondando entre 1 y 5 grados, lo que puede hacer que el frío se sienta más intenso.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 80% en las primeras horas de la mañana y llegando al 100% en intervalos posteriores, especialmente entre las 07:00 y las 19:00. Se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero a medida que el día progrese, la intensidad de las precipitaciones aumentará, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones climáticas de hoy. Se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 65% de posibilidad en las primeras horas de la mañana y un 60% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean constantes, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen las condiciones climáticas adversas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las temperaturas no serán extremadamente bajas, la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea considerablemente más fría. Se aconseja a los residentes de Silleda que tomen precauciones, especialmente al conducir, debido a la posibilidad de lluvia y viento fuerte.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una bebida caliente y mantenerse abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.