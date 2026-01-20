El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 12:00, alcanzando los 12 grados.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en varios periodos del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en las horas centrales de la tarde. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas más ventosas. Las velocidades del viento oscilarán entre 26 y 31 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y, en ocasiones, incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes y visitantes se abriguen adecuadamente y eviten actividades que requieran estar expuestos a estas condiciones climáticas adversas.
A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de tormentas se mantenga en un 40% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Los periodos de mayor actividad de lluvia se concentrarán entre las 13:00 y las 19:00, por lo que se aconseja estar preparados para posibles chubascos.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:34, marcando el final de un día gris y húmedo en Sanxenxo.
En resumen, hoy será un día marcado por el cielo cubierto y la lluvia, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a todos los que se encuentren en la zona que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.
