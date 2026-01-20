El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 4 y 6 grados , lo que contribuirá a la sensación de frío.
A partir de las 6 de la mañana, la bruma comenzará a dar paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Las precipitaciones se prevén en torno a 0.4 mm a 1 mm, siendo más intensas entre las 7 y las 13 horas, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 100%. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables.
La temperatura máxima alcanzará los 9 grados , manteniéndose constante durante la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que puede generar una sensación de incomodidad y frío. Es recomendable que las personas que salgan a la calle se vistan adecuadamente para evitar el malestar por la humedad.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 30% en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque no es muy probable, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.
A medida que se acerque la tarde, las condiciones se mantendrán estables, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. El ocaso se producirá a las 18:33, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, es típico de esta época del año en la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales