El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 4 y 6 grados , lo que contribuirá a la sensación de frío.

A partir de las 6 de la mañana, la bruma comenzará a dar paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Las precipitaciones se prevén en torno a 0.4 mm a 1 mm, siendo más intensas entre las 7 y las 13 horas, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 100%. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables.

La temperatura máxima alcanzará los 9 grados , manteniéndose constante durante la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que puede generar una sensación de incomodidad y frío. Es recomendable que las personas que salgan a la calle se vistan adecuadamente para evitar el malestar por la humedad.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 30% en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque no es muy probable, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones se mantendrán estables, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. El ocaso se producirá a las 18:33, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, es típico de esta época del año en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.