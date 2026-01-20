El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán predominantes, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia escasa que se intensificarán en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en varias ocasiones. Esto, combinado con el viento del sur, que soplará a velocidades de entre 10 y 14 km/h, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en las horas más activas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en estos periodos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias continuarán intermitentemente durante la tarde, aunque con menor intensidad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 40% hacia la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, hay un riesgo considerable de que se produzcan, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia.

A lo largo del día, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 30 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de inestabilidad, especialmente en áreas abiertas. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre, dado que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.