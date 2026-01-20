El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

Hoy, 20 de enero de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que indican la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las horas más críticas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% en varios periodos, especialmente entre la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las horas más activas. Sin embargo, no se descartan chubascos más intensos, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas se sitúa en un 40%. Esto podría generar momentos de inestabilidad, aunque no se anticipan fenómenos severos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 50 km/h en las horas pico. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Ribadumia que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

Durante la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 8 grados, subiendo lentamente hasta alcanzar los 12 grados en la tarde. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica se mantenga por debajo de los 10 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se estabilizarán, pero la posibilidad de lluvias persistirá, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias ligeras y un viento notablemente fuerte. Los residentes deben estar preparados para un tiempo inestable y frío, con la posibilidad de tormentas en la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja precaución si se planea salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.