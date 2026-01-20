El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a medida que avanza el día. Las condiciones atmosféricas indican una alta probabilidad de precipitaciones, alcanzando hasta un 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas.

Las lluvias serán escasas en las primeras horas, con acumulaciones que oscilarán entre 0 y 0.3 mm, pero se intensificarán a lo largo del día. Se prevé que las precipitaciones alcancen su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar a 3 mm entre las 14:00 y las 15:00 horas. La lluvia será constante, aunque no torrencial, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco en la localidad.

Las temperaturas durante el día se mantendrán relativamente bajas, oscilando entre 6 y 10 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que las máximas se alcanzarán en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día. Esto podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 20 km/h, alcanzando rachas de hasta 42 km/h en las horas más activas. Esta combinación de viento y lluvia puede generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 65% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 50% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean generalizadas, podrían ocurrir en forma aislada, por lo que es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo húmedo, nublado y fresco, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Se recomienda a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.