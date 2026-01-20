El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica algo más fría debido a la alta humedad.

La humedad relativa alcanzará niveles elevados, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Este factor, combinado con la nubosidad, hará que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a lo largo del día caigan entre 0.4 y 3 milímetros de lluvia, con una probabilidad de precipitación que se sitúa en un 100% durante las franjas horarias de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría generar charcos y un suelo resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

Además, existe una probabilidad significativa de tormentas, con un 65% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean garantizadas, es prudente estar preparado para condiciones climáticas adversas, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 45 km/h, principalmente del sur y suroeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las ráfagas más fuertes se prevén en las horas de la tarde, por lo que se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un alto nivel de humedad. Se recomienda a los habitantes que se preparen para la lluvia y el viento, y que eviten actividades al aire libre si es posible, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.