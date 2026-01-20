El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con lluvias intermitentes que comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 4 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Pontecesures necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 61 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que es aconsejable tener en cuenta la velocidad del viento al elegir la vestimenta. Las rachas más fuertes se prevén durante la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Esta combinación de factores climáticos puede hacer que la sensación de frío se intensifique, por lo que se recomienda a los residentes mantenerse abrigados y evitar la exposición prolongada al aire libre.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se estima que hay un 50% de probabilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más intensos. Es importante estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se presentan condiciones adversas.

En resumen, el día en Pontecesures se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias a lo largo de la jornada. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento fuerte sugiere que es un día para permanecer en interiores o, si es necesario salir, hacerlo con la debida preparación para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.