El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán predominantes, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 10 grados , lo que es típico para esta época del año.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo cubierto que traerá consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque no serán intensas, se acumularán a lo largo del día, con registros que podrían llegar hasta 2 mm en total. Es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas y se preparen para condiciones húmedas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando mayormente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h. En algunos momentos, se podrían registrar rachas más fuertes, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. Esta combinación de factores hará que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros, por lo que es importante tener en cuenta la vestimenta adecuada.

A lo largo de la tarde, las condiciones de lluvia continuarán, con una probabilidad de tormenta que se sitúa en un 35% hacia el final del día. Esto podría generar algunas tormentas aisladas, aunque no se prevén fenómenos severos. La visibilidad seguirá siendo un problema, especialmente en las zonas más afectadas por la niebla.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.