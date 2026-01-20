El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una sensación de frío y humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados a lo largo del día, alcanzando su punto más alto en las horas centrales.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente. Se prevé que la lluvia comience a caer de manera escasa en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más intensa, con lluvias que podrían acumular hasta 6 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponte Caldelas necesiten paraguas y ropa impermeable.

Además, existe un riesgo considerable de tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con probabilidades que rondan el 55% al 60%. Esto podría traer consigo ráfagas de viento que, aunque no se espera que sean extremas, podrían alcanzar velocidades de hasta 37 km/h, con ráfagas puntuales que podrían ser más intensas. El viento soplará principalmente del sur y suroeste, lo que podría contribuir a una sensación térmica aún más fría, especialmente durante las horas de mayor actividad de la lluvia.

La sensación térmica se mantendrá por debajo de los 5 grados en la mayor parte del día, lo que podría hacer que los paseos al aire libre sean incómodos. Se recomienda a los residentes que se vistan en capas y tomen precauciones al salir, especialmente si planean estar fuera durante las horas de lluvia intensa.

En resumen, Ponte Caldelas enfrentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una bebida caliente y evitar salir a menos que sea absolutamente necesario.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.