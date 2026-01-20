El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 100% en varios periodos. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar hasta 3 mm en las horas centrales del día. Esto indica que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas, especialmente si planean actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para mantenerse cómodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 36 km/h, con dirección predominante del sur y suroeste. Esto puede generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. Los vientos serán más intensos durante la tarde, lo que podría afectar la sensación térmica y hacer que las condiciones se sientan más frías.

Además, hay un 40% de probabilidad de tormentas en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo condiciones más severas, como ráfagas de viento más fuertes y lluvias intensas. Es recomendable que los residentes de Poio estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir durante las horas de mayor actividad de la tormenta.

En resumen, el día de hoy en Poio se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvias. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que esté preparada para cambios repentinos en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.