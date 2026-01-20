El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de enero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 5 a 6 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, y se prevén lluvias escasas que comenzarán a manifestarse en la tarde. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 1 milímetro, especialmente en las horas centrales del día, cuando la probabilidad de lluvia se incrementa. Las condiciones meteorológicas sugieren que la lluvia será intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa. A lo largo del día, la temperatura máxima alcanzará los 8 grados , mientras que la mínima se mantendrá en torno a los 5 grados.
En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para el frío y la lluvia. La puesta de sol se producirá a las 18:33, momento en el que las condiciones meteorológicas podrían comenzar a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.
