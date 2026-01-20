El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Las precipitaciones son un factor clave en la predicción de hoy, con una probabilidad del 90% en las primeras horas y del 100% en la franja horaria de la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en total. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles chubascos, especialmente entre las 19:00 y 01:00, cuando la probabilidad de tormentas se sitúa en un 20%.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad reducida.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con escasas oportunidades de ver el sol. Las condiciones meteorológicas sugieren que será un día ideal para actividades en interiores, como visitar museos o disfrutar de la gastronomía local en los acogedores restaurantes de Oia.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y una probabilidad significativa de lluvia. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y planificar actividades en consecuencia será clave para disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.