El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que se mantendrá hasta el mediodía. A medida que avance el día, las nubes se tornarán más densas, y se espera que la cobertura del cielo sea total, con condiciones de cubierto que podrían traer lluvias escasas.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 7 y 12 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana y alcanzando su punto más cálido hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.6 mm en las horas más activas de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 15 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 20% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque no es muy probable, no se puede descartar la posibilidad de tormentas aisladas. Esto podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en O Rosal se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de inclemencias, manteniendo a mano ropa adecuada y protección contra la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.