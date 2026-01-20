El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, con un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará del sur con velocidades que alcanzarán hasta los 27 km/h, podría generar rachas más intensas, especialmente en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 19:00 y 01:00 horas. Se anticipa que la precipitación acumulada durante el día será de aproximadamente 1 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras pero constantes. Las condiciones meteorológicas sugieren que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es moderada, con un 40% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo algunas rachas de viento más fuertes y un aumento en la actividad eléctrica, aunque no se prevén tormentas severas.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados. La sensación de frío se verá acentuada por el viento, que podría hacer que la temperatura se sienta varios grados más baja. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas más elevadas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con chubascos intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, y se espera que el viento continúe soplando con fuerza, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, O Porriño experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.