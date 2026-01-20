El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 grados , lo que generará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, las temperaturas experimentarán un ligero aumento, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, la humedad relativa será alta, superando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

Las precipitaciones serán un factor importante a considerar. Se espera que caigan entre 0.5 y 1.0 mm de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de O Grove necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento también jugará un papel significativo en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 52 km/h en las horas más intensas. Esta velocidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. Las ráfagas de viento pueden ser especialmente fuertes en áreas expuestas, por lo que se debe tener precaución al desplazarse.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 40% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y prepararse para posibles cambios en las condiciones climáticas.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo inestable y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.