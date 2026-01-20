El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una cobertura total que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que el día progrese. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 2 mm en las horas centrales del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad también podría favorecer la formación de niebla en las primeras horas, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 34 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los residentes y visitantes de Nigrán se preparen para condiciones de viento fuerte, especialmente si planean actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 35% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se prevé que sea severa, aunque es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A lo largo del día, se recomienda a la población que tome precauciones al desplazarse, especialmente en áreas donde la lluvia pueda acumularse. Es un buen día para llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como para evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el mal tiempo. En resumen, el tiempo en Nigrán hoy será mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.