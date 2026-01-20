El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con lluvias escasas intermitentes que podrían acumular hasta 0.5 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde.

La temperatura durante el día oscilará entre los 5 y 10 grados , comenzando con un fresco 5 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 10 grados hacia el final de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 8 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 40% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también un aumento en la intensidad del viento, lo que podría afectar a la movilidad y a las actividades al aire libre.

Es recomendable que los residentes de Mos se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente, por lo que es aconsejable mantenerse informado a través de los canales meteorológicos locales.

En resumen, el día de hoy en Mos se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. La combinación de estos factores sugiere que será un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al exterior deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.