El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a medida que avanza el día. Las condiciones atmosféricas indican una alta probabilidad de precipitación, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.
Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con valores que oscilarán entre 0.1 y 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se espera que la lluvia se intensifique, alcanzando hasta 3 mm en el periodo de la tarde. La lluvia será escasa en la mañana, pero se prevé un incremento significativo en la tarde y la noche, lo que podría generar charcos y acumulaciones en algunas áreas.
La temperatura durante el día se mantendrá fresca, con mínimas de 6°C en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10°C hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará desde el sur-suroeste a velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 43 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Esta combinación de factores podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, con valores que alcanzan hasta el 65% en algunos periodos. Esto sugiere que, aunque la lluvia será la principal característica del día, también podrían presentarse tormentas aisladas, especialmente en la tarde. Los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.
En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo húmedo y nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que tome las medidas necesarias para mantenerse abrigada y protegida de las inclemencias del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.
