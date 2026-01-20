El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero

El día de hoy, 20 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a medida que avanza el día. Las condiciones atmosféricas indican una alta probabilidad de precipitación, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con valores que oscilarán entre 0.1 y 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se espera que la lluvia se intensifique, alcanzando hasta 3 mm en el periodo de la tarde. La lluvia será escasa en la mañana, pero se prevé un incremento significativo en la tarde y la noche, lo que podría generar charcos y acumulaciones en algunas áreas.

La temperatura durante el día se mantendrá fresca, con mínimas de 6°C en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10°C hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará desde el sur-suroeste a velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 43 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Esta combinación de factores podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, con valores que alcanzan hasta el 65% en algunos periodos. Esto sugiere que, aunque la lluvia será la principal característica del día, también podrían presentarse tormentas aisladas, especialmente en la tarde. Los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo húmedo y nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que tome las medidas necesarias para mantenerse abrigada y protegida de las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.