El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente gris y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 5 a 6 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos.
A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, alcanzando un 70% entre las 01:00 y las 07:00 horas. Las precipitaciones serán escasas al principio, con acumulados que rondarán los 0.2 mm. Sin embargo, a partir de las 08:00, la situación cambiará, y se anticipa un incremento en la intensidad de la lluvia, con valores que podrían llegar a 2 mm entre las 08:00 y las 14:00 horas. La probabilidad de tormentas también será significativa, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día.
El viento soplará desde el sur, con rachas que oscilarán entre los 5 y 11 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales de la tarde, donde se prevén rachas de hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, por lo que se recomienda a los residentes de Mondariz que se vistan adecuadamente para enfrentar el tiempo invernal.
A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 100% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones continuarán siendo la norma, con acumulados que podrían llegar a 0.5 mm en las horas posteriores. La temperatura, aunque se mantendrá en torno a los 9 grados , podría sentirse más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.
En resumen, Mondariz experimentará un día muy nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y una sensación de frío acentuada por el viento. Es recomendable que los habitantes tomen precauciones y estén preparados para condiciones climáticas adversas a lo largo de la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.
