El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 11 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 0.9 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es considerable, con un 100% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Moaña necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más fuertes durante la tarde y la noche, lo que podría afectar actividades al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 35% de posibilidad de tormentas eléctricas en las horas de la tarde, lo que añade un elemento de inestabilidad al clima. Los residentes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento más intensas y lluvias más fuertes.
A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Moaña que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor riesgo de lluvia y viento. La combinación de un cielo cubierto, altas probabilidades de lluvia y viento fuerte sugiere que será un día para permanecer en interiores siempre que sea posible.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-19T20:57:11.
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales